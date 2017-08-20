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Sarıkız hayrı yapıldı

20 Ağustos 2017 Pazar, 14:11
Sarıkız hayrı yapıldı
Sarıkız hayrı yapıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Kazdağları'nın en bilinen efsanelerinden olan Sarıkız anısına bu yıl 28.si düzenlenen "Güre Sarıkız Hayrı", Sarıkız'ın yaşadığına inanılan Edremit'in Güre Mahallesi Kavurmacılar Mevkii'nde binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Kazdağları'nın en bilinen efsanelerinden biri olan Sarıkız anısına düzenlenen 28. Güre Sarıkız Hayrı Sarıkız'ın yaşadığına inanılan Güre Mahallesi Kavurmacılar mevkinde yapıldı. Kavurmacılar'da bir gün öncesinden kurbanlar kesilerek kazanlar dolusu yemek ve şerbet hazırlandı. Ardından Sarıkız anısına ve tüm şehitler için mevlit okundu. Mevlit okunmasından sonra geceden hazırlanan kazanlar dolusu yemekler katılan vatandaşlara ikram edildi. Sabah saatlerinde başlayan etkinlik akşam saatlerine kadar devam etti. Yoğun bir katılımın olduğu etkinliğe Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş, Kamil Saka'nın yanı sıra, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri, çok sayıda davetli ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.
(EME)

20.08.2017 14:14:27 TSI
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