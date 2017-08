YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin'de ilk mavi bayrağı Kızkalesi Halk Plajında göndere çekti

Mersin'de ilk mavi bayrağı Kızkalesi Halk Plajında göndere çekti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kızkalesi'nde Mersin'in halk plajları arasında alınan ilk mavi bayrağını gerçekleştirilen törenle göndere çekti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş. Kızkalesi halk plajında mavi bayrak alabilmek için gerekli 33 kriteri yerine getirerek, plaja ilk mavi bayrağı kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi, ilerleyen zamanlarda Mersin'in bütün plajlarını mavi bayraklı hale getirmeyi hedefliyor. Bugün düzenlenen törenle mavi bayrak göndere çekildi. Törende konuşan Başkan Kocamaz "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimizden bu yana sahillerdeki bu keşmekeşliği ortadan kaldırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Sahillerin bir an evvel Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesini ve tek elden bu bölgede vatandaşlarımızın denize girmesini sağlamak üzere bir görev talebinde bulunduk. Tabi henüz her taraf Büyükşehir'e tahsis edilmiş değil ama tahsis edilen yerlerde bizim amacımız Mersin sahillerinin tamamını mavi bayraklı hale getirmek. Plajlar konusunda bu bir ilk. İnşallah son da olmayacak. Biz bundan sonra da bu gayretlerimizi sürdüreceğiz ve bize tahsis edilen yerlerin tümünü mavi bayraklı hale getireceğiz. Şu anda otellerimizde mavi bayraklar var ama sahiller olarak bu bir ilk ve son da olmayacak. Bundan sonra devam edecek" dedi.

Elde edilen mavi bayrakları gören yetkililerin bu güne kadar tahsis edilmeyen plajları da Büyükşehir'e tahsis etmeleri temennisinde bulunan Kocamaz, "Burada amacımız vatandaşımızı daha rahat ettirmek ve kontrollü bir şekilde birilerinin baskısını alet etmeden, birilerinin ekonomik egemenliğine buraları geçirmeden en kaliteli hizmeti vatandaşımıza vermek istiyoruz. Arkadaşlarımız geçmişten alınan derslerle de titiz davranıyor ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet veriyorlar. Ben bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve gayretlerinin artarak devam etmesini umuyorum. Mavi bayraklarımızın da inşallah diğer plajlarımıza aynı şekilde yansımasını temenni ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüyken, bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi ile can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajda gerekli ilk yardım malzemelerinin bulunmasından tutun da, kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planlarına, plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı alınabilecek önlemlerin hepsi Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından yerine getirildi.

Törenin ardından Başkan Kocamaz, engelliler plajının da incelemelerde bulunarak, engelli vatandaşlarla buluştu.

(KRY-Y)



20.08.2017 14:21:57 TSI

NNNN