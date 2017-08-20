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Başkan Uğur Sarıkız zirvesine çıktı

- Başkan Edip Uğur asırlık gelenek için zirveye çıktı



(Fotoğraflı)



Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Türkmen ve Yörük köylerinin asırlardır sürdürdüğü Sarıkız geleneğine katılmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur ilçe belediye başkanları ile birlikte Kazdağlarının zirvesine çıktı.

Yaklaşık 700 yıllıdır Sarıkız için Kazdağlarına çıkan ve orada 10 gün kalan Türkmen ve Yörük köylerinin geleneğine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur "İlçe Belediye Başkanlarımızla, Kazdağları Sarıkız tepesinde asırlardır geleneklerini sürdüren bölgemizdeki Yörük ve Türkmen kardeşlerimizle buluştuk. Gelenek ve göreneklerine sahip çıkan kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Büyükşehir olarak Kaz Dağlarımızın zirvesinde bulunan bayrak gönderi ve Türk bayrağımızı yeniliyoruz. Bizlere birlikteliğimizde; Tahtakuşlar Mahallesi Muhtarı Hasan Bozkurt, Arıtası Mahallesi Muhtarı Ali Tavuz Tumay eşlik etti. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin."dedi. Sarıkızın türbesi olduğunu inanılan bin 726 metre yükseklikteni bölgeyi ziyaret eden Uğur burada vatandaşlar ile sohbet edip onlar ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

(EME)



20.08.2017 14:28:35 TSI

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