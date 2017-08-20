YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş, Uzman Çavuş Zeki Aksoy'u tedavi gördüğü Balcalı Hastanesi'nde ziyaret etti

Vali Demirtaş, Uzman Çavuş Zeki Aksoy'u tedavi gördüğü Balcalı Hastanesi'nde ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Vali Mahmut Demirtaş, Bingöl'ün Genç ilçesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Zeki Aksoy'u tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde ziyaret etti.

Doktorlardan, yaralı Uzman Çavuş Zeki Aksoy'un sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Mahmut Demirtaş, yaralı askerin en kısa zamanda sağlığına kavuşması için gerekli tüm müdahaleleri gerçekleştiren doktorlara ve hastane yetkililerine teşekkür etti.

Yaralı Uzman Çavuş Zeki Aksoy'a ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun temennisinde bulunan ve Allah'tan şifa dileyen Vali Demirtaş, vatan uğruna canlarını veren kanlarını döken şehitlerin ve gazilerin, aileleri ve yakınları ile birlikte daima şükranla anılacağını söyledi.

Yaralı askerin sağlığına kavuşması için duacı olduğunu belirten Vali Mahmut Demirtaş, Uzman Çavuş Zeki Aksoy'un ailesine herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sormasının ve kendisine her an ulaşabileceklerini belirtmesinin ardından, hastaneden ayrıldı.

(AKL-Y)



20.08.2017 14:30:21 TSI

NNNN

