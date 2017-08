YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İl Genel Meclisi Başkanı Can Erdoğan:

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, ilçe ziyaretlerinde yapılan hizmetleri inceleyerek, "haftanın yedi günü sahadayız" dedi.

İl Genel Meclis Başkanlığı görevine seçildiği günden beri ilçe ziyaretlerine aralıksız devam eden Meclis Başkanı Erdoğan beraberinde İl Genel Meclis üyesi Sırrı Köse ile birlikte bugün Kahta ilçesine bağlı Yapraklı ve Toğlu köylerinde yapılan kilit parke taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Meclis Başkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "İl Genel Meclis Başkanlığı görevine seçildiğim günden beri meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte ilçelerimizi dolaşarak yapılan hizmetleri yerinde inceleyip vatandaşlarımızın varsa sorunlarını dinliyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanan köylerimize kilit parke taşı döşüyoruz. Kuraklık nedeniyle içme suyu sıkıntısı çeken köylerimizin sorunlarını Milletvekillerimiz ile birlikte çözdük, inşallah bu yıl içerisinde bu köylerimizin içme suyu sorunu kalmayacaktır. Bir yandan asfaltsız köy yolu kalmayacak şekilde asfalt çalışmalarımız devam ederken öte yanda asfaltı bozulan yollarımızda il özel idaresi ekiplerimiz tarafından bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Meclis Başkanvekilimiz Sayın Ahmet Aydın, milletvekillerimiz ve il başkanımızın desteği ile inşallah 2017 yılı için hedeflediğimiz hizmetleri gece gündüz demeden çalışarak çok daha üzerinden bir performans yakalayacağımıza inanıyorum. Mesai kavramını bir tarafa bırakarak haftanın yedi günü tüm teşkilatlarımız ile birlikte sahadayız. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği istikamette millete hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapraklı köy Muhtarı Mehmet Köse, Köylerine yapılan 16 derslik okul, içme suyu, köy yolunun asfaltlanması, köy içi kilit parke taşı döşenmesi ve taziye evi yapımından dolayı Meclis başkanvekili Ahmet Aydın'a, Adıyaman milletvekillerine ve il Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

