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Gediz Kaymakamı Muhammet Önder oldu



(Fotoğraflı)



Recep Baysal

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinin yeni kaymakamı Muhammet Önder oldu.

Yayınlanan Vali yardımcıları, Kaymakamlar ve Emniyet Müdürleri kararnamesi ile yaklaşık 4 yıldır Gediz Kaymakamlığı yapan Avni Kula Mersin'in Erdemli İlçesine atandı. Gediz Kaymakamlığına ise Kırşehir ili Mucur İlçesi Kaymakamı Muhammet Önder getirildi. Halkın içinde halkla beraber olan ve kısa sürede vatandaşların sevgisini kazanan Kaymakam Avni Kula'nın Erdemli ilçesine atanması Gedizlileri çok üzdü.



Kaymakam Muhammet Önder'in biyografisi



"1976 yılında Rize'de doğdu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl 275.dönem olarak askerlik hizmetinde bulundu. 2003 yılında Samsun Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Daha sonra sırasıyla Tokat-Yeşilyurt, Giresun-Çanakçı, Ordu-Gölköy İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı yurtdışı eğitim stajı çerçevesinde bir yıl süreyle Londra'da kaldı. Sırasıyla Burdur-Tefenni ilçesi ve Bingöl- Adaklı, Sinop -Türkeli ve Hakkari Vali Yardımcılığı, Artvin -Arhavi Kaymakamlığı ve son olarak Kırşehir-Mucur İlçesinde kaymakamlık yapan Muhammet Önder son kararname ile Gediz Kaymakamlığına atandı.

Kaymakam Muhammet Önder evli olup, iki çocuk babasıdır.(RB-EFE)



20.08.2017 14:31:10 TSI

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