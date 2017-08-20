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Pasinler'den geçen E80 karayolu 6 şerit olacak

20 Ağustos 2017 Pazar, 14:29
Pasinler'den geçen E80 karayolu 6 şerit olacak
Pasinler'den geçen E80 karayolu 6 şerit olacak

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Pasinler'den geçen E80 karayolunun genişletme çalışmalarına başlandı. İlçe merkezinden geçen ana yol 6 şerit ve ceplerden oluşacak. Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, bu projenin toplam maliyetinin 140 milyon lira olduğunu söyledi.
Zaman zaman kazalara da neden olan E80 karayolunun genişletme çalışmaları için start verildi. İstimlak çalışmaları tamamlanmak üzere olan projede, Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri de ön hazırlık çalışmalarına başladı. Genişletme projesinin mezarlığın önünden Alvar yol ayrımına kadar olan bölgede gerçekleşeceğini söyleyen Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, yolun 6 şerit olacağını, yan yollar, 2 adet viyadük ve bir üst geçit ile cepler yapacaklarını belirtti. Projenin maliyetinin 140 milyon lira olduğunu kaydeden Başkan Sertoğlu, "Viyadüğün biri mezarlığın önüne yapılacak. kaplıcalardan gelen yol üst geçitle birleşecek ve şehitliğin önünden ana yola çıkacak. Bir diğer viyadük ise Koltukoğlu petrol önünden Alvar yoluna yapılacak. Bu proje ile E80 yolu üzerinde bulunan ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşacak. İnşallah artık kazaların önüne geçmiş olacağız. İlçemiz her şeyin en güzeline layıktır. İlçemize daha güzel eserler kazandırmak için AK Parti hükümeti üzerine düşen görevi yerine getiriyor" diye konuştu.
(ERZ-AA-Y)

20.08.2017 14:32:17 TSI
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