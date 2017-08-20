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Çiçekli, turizmcilerle bir araya geldi

- Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli:

- "Edremit; turizmi ve tarihi ile Van'ın dışında bölgeye de hitap ediyor"



(Fotoğraflı)



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, ilçedeki turizm sektörünün daha iyi noktaya gelmesi için turizmcilerle bir araya geldi.

DoubleTree by Hilton Van Otel'de, Başkan Vekili Atıf Çiçekli başkanlığında yapılan toplantıya otel müdürleri ile turizm sektörünün farklı alanlarında hizmet verenler katıldı. Turizm altyapısının oluşturulması için gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Çiçekli, Van'a dışarıdan gelen misafirleri kentte daha fazla tutmak ve gidenlerin ise buraya yeni turistlerin gelmeleri yönünde fikir beyan etmeleri için çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledi. Çiçekli, "Güzel hatıralarla insanların Van'dan ayrılması adına çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda ilk olarak 'Sahil Kordunu' projesini hayata geçirdik. Özellikle vatandaşlarımızın sosyalleşmesi ve Van Denizi'nden faydalanması için böyle bir çalışma başlattık. Daha sonrasında plajımızı ve binicilik merkezimizi açtık. Şamran kanalımızın turizme kazandırılması ve regülasyonunun yapılması için DAP ile bir proje yürütüyoruz. Aynı zamanda DSİ'nin yapmış olduğu proje ihalesini de içine dahil ettik. Burada yürüyüş alanları ve peyzaj düzenlemeleri gibi faaliyetler yürütüyoruz. Bunun üstüne özel sektör destekli bir Van Evleri Sokağı düzenlememizi imar planı içerisine dahil ettik. Birkaç tane olan evlerin geleneksel Van evlerine dönüşümünü başlattık. Bu da devam ediyor" dedi.



"Liman işletmeciliğini aldık"

Liman işletmeciliğini aldıklarını ifade eden Atıf Çiçekli, Edremit Belediyesi olarak bu limanın işletmeciliğini yapacaklarını kaydetti. Çiçekli, "Biz istiyoruz ki burada da bir turizm potansiyelini ortaya çıkaralım ve hizmetler yürüsün. Aynı zamanda bununla beraber şu anda Kız Kalesinin koruma imar planını yaptık ve kuruldan geçirdik. Onun peyzaj düzenlemesi ve planı bitti. Dolayısıyla buranın ıslahı ve turizme kazandırılması önemlidir. Bu tarihi bir nokta ve dikkat çekici bir güzelliği var" ifadelerini kullandı.

Edremit Sazlığının ıslahı ve düzenlenmesi noktasında bir çalışmalarının olduğunu sözlerine ekleyen Çiçekli, "Sayın Bakanımız Van'a geldiğinde kendileriyle görüştük ve projesi yapıldı. 1 milyon liralık bir bütçe ile yürüyüş yolları, kuş gözlem alanları ve ekolojik parkının da yapılması süreci başladı. Bazı dokunuşlarla memleketimiz ve Edremit için çalışmalar yapıyoruz. Edremit; turizmi ve tarihi ile Van'ın dışında bölgeye de hitap ediyor. Bazı altyapılarını oluşturmaya gayret gösterdik ve epey de mesafe kaydettik. Bizim niyetimiz bu sene altyapı ile uğraşmak ve seneye tanıtım yapmaktır. Ancak beklediğimizden daha hızlı gidince, tanıtımı bu sene yapabileceğimize dair bir kanaat oluştu. Bugün ki toplantımızın asıl amacı da bu yaptıklarımızın üstüne daha neler koyabiliriz. Özellikle işin içerisinde olan sizlerin beklentileri neler, hangi yöne çevirmeliyiz, tanıtım noktasında nasıl adımlar atılabilir, tanıtım kitlemiz ne olmalı ve bu yapacağımız işlerde sizlerin rolü ne olacak? Temelde özetimiz budur" şeklinde konuştu.

Çiçekli'nin konuşmasının ardından, sektör temsilcileri sırayla söz alarak, neler yapılması konusunda görüş ve önerilerini dile getirmeleriyle toplantı sona erdi.

Toplantıda, katılımcılara Edremit'e has elma, mor dut, mor dut reçeli ve mor dut şurubu da ikram edildi.

(MSA-Y)



20.08.2017 14:33:23 TSI

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