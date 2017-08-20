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Büyükşehir Belediyesi asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

- Hudut ve Dedeköy ile Kadılı Mahallelerinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - 2017 yılı yol ve asfalt planlaması kapsamında Doğanşehir ilçesi ve bağlı mahallelerde asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Hudut, Dedeköy ve Kadılı Mahallelerinde de asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Hudut ve Dedeköy Mahalleleri bağlantı yolu ile Dedeköy Mahallesi içinde 4.5 kilometre, Kadılı ve Söğüt Mahalleleri bağlantı yolunda da 3.1 kilometre olmak üzere toplam 7.6 kilometrelik yolda sathi asfalt serimi yapılarak ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi sezon içerisinde Doğanşehir'de Günedoğru, Elmalı, Söğüt, Beğre, Gövdeli, Kapıdere, Kurucuova, Reşadiye, Çığlık ve Bıçakçı mahallelerinde toplam 64 kilometrelik asfalt çalışması yaptı. Bu çalışmaların yaklaşık 15 kilometrelik kısmı ise sıcak asfalt olarak yapıldı.

Bölgedeki asfalt çalışmalarını değerlendiren vatandaşlar, hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'a teşekkür ettiler.

(BT-SD-Y)



20.08.2017 14:33:39 TSI

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