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Eyyübiye'ye yeni gençlik merkezi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesi tarafından Yenimahalle ve Kadıoğlu Mahallesi başta olmak üzere bölgenin faydalanabileceği yeni bir gençlik merkezi açılıyor. Yapımı tamamlama aşamasını gezen Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan muhtar evi ve çok amaçlı salon açılışa hazırlanıyor. Yenimahalle ve Kadıoğlu Mahallesine hitap edecek 380 metrekare alana sahip muhtar evi ve çok amaçlı salonda iki adet muhtar ofisi, taziye evi, öğrenci etüt salonları, mescit ve misafirhane bulunuyor. Muhtar evi ve çok amaçlı salonu ziyaret eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci görevlilerden bilgi aldı.

Vatandaşların taleplerini bir bir yerine getirecek şekilde çalışmalarının devam ettiğini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,"Belediye olarak fiziki yapılarımız da ortaya çıkıyor. Yenimahalle ve Kadıoğlu Mahallelerinin çok amaçlı salon konusunda ciddi ihtiyaçları vardı. Burada çalışmalarımıza başladık ve yapımı tamamlanma aşamasına geldi. Çok amaçlı salonlarımızın bir kısmı taziye evi, bir kısmı da öğrencilerimizin eğitim ve öğretime yönelik çalışmaların yapılacağı salonlar olarak düzenlendi. Tabi bununla birlikte insanların mutlu günlerinde misafirlerini ağırlayabilecekleri alan ihtiyacını da gözardı etmedik. Burayı 450 bin lira karşılığında kamulaştırdık. Kamulaştırdığımız alanın yıkımını yapıp Anıtlar Kuruluna sunduğumuz ve kabul edilen projeyi hayata geçirdik. Mefruşatı hariç bir milyon 150 bin liralık fiziki yapımız bitme aşamasına geldi. Şanlıurfa mimarisine uygun olarak yapılan bu alanın içinde alt tarafta iki mahalle muhtarımızın ayrı ayrı kullanabilecekleri muhtar ofisleri, yine alt kat ve üst katlarda salonlarımız mevcuttur. Kadıoğlu, Yenimahalle, Bıçakçılar ve civar mahallelerimizin faydalanabileceği bir alan yaptık. İnsanlarımızın bu ihtiyaçlarını gidermek konusunda bize gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendirip yerine getiriyoruz. Ama malumunuz ilçemizde yer sıkıntısı var. Bir tarafta sit alanı diğer tarafta gecekondulaşmadan dolayı yer sıkıntısı yaşıyoruz. Kısa süre içinde tamamlanacak olan yapımızın bölgeye vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız "dedi.

Mahallelerinde sürdürülen çalışmalardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür eden Yenimahalle Muhtarı Hüseyin Korkmaz," Bizler Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye, ekibine ve encümenlerimize teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa dokusuna uygun bir projeyi mahallemize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bunun yanı sıra halkımıza daha iyi hizmet verebilmemiz için muhtarlık binalarımızı da yaptı. Belediye başkanımız halkını dinleyip çözüm üreten bir belediye başkanıdır. Biz kendisine teşekkür ediyoruz." Şeklinde konuşurken, Kadıoğlu Mahalle Muhtarı Mehmet Küçük ise," Mahallemize böyle güzel bir yapıyı kazandıran Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye ve ekibine kendim ve mahallelim adına çok teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.

(Şİ-SD-Y)



20.08.2017 14:35:26 TSI

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