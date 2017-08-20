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Güneş, şoförlerin sıkıntılarını yeni müdüre iletti



(Fotoğraflı)



Ayaz Müldür

ŞIRNAK (İHA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Şırnak İl Başkanı Hacı Güneş, İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden'i makamında ziyaret ederek, şoförlerin sıkıntılarını anlattı. Güneş daha sonra Habur Gümrük Kapısı'nda şoförler ile bir araya geldi.

BBP Şırnak İl Başkanı Hacı Güneş, beraberindekiler ile birlikte kısa bir süre önce İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne atanan Yalçın Özden'e ziyaret gerçekleştirdi. Yeni müdüre "hayırlı olsun" dileklerini ileten Güneş, Yalçın Özden'e Habur Sınır Kapısı üzerinden ihracat yapan firmalar ve şoförlerin sıkıntılarını aktardı. Yöre halkının en büyük geçim kaynağının sınır kapısı olduğunu belirten Güneş, sınır kapısının önemine değindi.

Ziyaretin ardından BBP Şırnak İl Başkanı Hacı Güneş, Tır parkı ve gümrük sahasında bekleyen şoförler ile bir araya geldi. Şoförleri dinleyen Güneş sorun ve sıkıntıları yetkili birimlere ilettiğini söyledi.

(AYZ-MP-Y)



20.08.2017 14:38:11 TSI

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