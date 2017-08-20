Sıcak hava Porsuk Çayı'nı yalnız bıraktı
(Fotoğraflı)
Çağatay Gür
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hava sıcaklarının artması sonrasında Porsuk Çayı'nın kenarının vatandaşlar tarafından tercih edilmemesi dikkat çekti.
Son günlerde etkili sıcak hava vatandaşların daha serin alanlara gitmesine neden oldu. Eskişehir'de sıcak havanın etkili olduğu saatlerde, özellikle gençlerin uğrak mekanı olan Porsuk Çayı kenarı boş kaldı. Hafta sonu olmasına vatandaşlar tarafından çay kenarı tercih edilmedi. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar pazar gününü fırsat bilerek, piknik alanlarına yöneldi.
(ÇAĞ-AS-Y)
20.08.2017 14:43:31 TSI
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