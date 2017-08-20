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Dünya şampiyonları altın ile ödüllendirildi



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MANİSA (İHA) - Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Necmettin Okumuş, Tayland'da yapılan Dünya Muay Thai Şampiyonasında Dünya şampiyonu olan milli sporcu Damla Dinçer ve Dünya 3'üncüsü olan Betül Durmuş'u tebrik ederek, altınla ödüllendirdi.

Dünya Muay Thai Şampiyonasında rakiplerini yenerek, şampiyon olan Damla Dinçer ve 3'üncü olan Betül Durmuş, Türkiye Muay Thai Federasyonu Asbaşkanı Şakir Bayramoğlu ve Antrenör Ediz Barış ile birlikte Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Necmettin Okumuş'u ziyaret etti. Ziyarette, Spor Şube Müdürü Bilal Yurt da hazır bulundu. Müdür Vekili Okumuş, genç sporcuları tebrik ederek, altınla ödüllendirdi. Okumuş, "Ülkemizi uluslararası şampiyonlarda temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz, göstermiş olduğunuz bu başarı diğer gençler içinde örnek teşkil etmektedir. Dileğimiz sporcularımızın olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çektirmelidir. Bunu da başaracaklarına inanıyorum. İl müdürlüğü olarak her zaman sporcularımızın yanındayız, gerekli desteği vereceğiz," dedi.

(ÖND-Y)



20.08.2017 14:44:47 TSI

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