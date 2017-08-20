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Biga'da biber hasadı başladı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga İlçesinde Mayıs ayında ekimi yapılan acı biberlerin hasadına başlandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Osmaniye Köyü'nde Mayıs ayında ekimi yapılan acı biberlerin hasadı başladı. Köyde çiftçilik yapan Şenol Gavaz, 300 dönüm biber ektiğini, 100 dönümlük kısmının ise daha toplanmadığını söyledi. Gavaz, işçi bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Yakan biber dediğimiz acı biber ekilen tarlada ilk ürünleri toplamaya başladık. Biberi hasat edene kadar 200 bin lira masraf ediyoruz. Bölgemizden işçi bulamadığımız için Suriyeli işçileri çalıştırıyoruz. Bölge işçimiz günde 20 ile 25 kilogram biber toplayarak günlük 55 lira yevmiye alıyor. Böyle olunca bize para kalmıyor. Suriye'den gelen işçiler ise günlük 70-80 kilogram topluyor. Fabrika ile 300 ton olarak anlaşma imzaladık. Fabrika bizden biberin yeşil ve yapraksız hali ile istiyor. Kızarınca almıyor" dedi.

Kilo başına 1-1,5 lira işçilik masrafı bulunduğunu aktaran Gavaz, "Geçen yıl mahsul tarlada kaldı. FETÖ nedeniyle fabrikalar kapanınca paralarımızı alamadık. Bu yıl kilogramını 3 buçuk liradan verdiğimiz biberi, sezon boyunca tarladan iki kez toplayabiliyoruz. Biberi, Manisa'da bir fabrikaya veriyoruz" diye konuştu.

Biber işçisi İhsan Abdülaziz ise iki aydır Suriyeli 120 işçi ile birlikte biber topladığını, Biga'da biber işinin olduğunu duyunca çalışmaya geldiğini günde 14 saat çalışarak kilogramını 1 liradan biber topladığını biber işi bitince iş olan her yere gideceğini kaydetti.

(UYC-MA)



20.08.2017 14:44:50 TSI

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