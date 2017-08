YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Togar, kadın meclis üyelerini ağırladı

Başkan Togar, kadın meclis üyelerini ağırladı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile eşi Yasemin Togar, Samsun ve ilçelerinde belediye meclis üyeliği görevini yürüten kadın meclis üyelerini Tekkeköy Belediyesi Saklı Bahçe Sosyal Tesislerinde ağırladı.

Samsun ve ilçelerinde belediye meclis üyeliği görevini yürüten kadın meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Togar ile eşi yemeğin ardından kadın meclis üyelerine ilçeyi tanıtan bir gezi turu düzenledi.



"Kadının elinin değmediği yer mutlaka eksik kalır"

Kadınların hayatın her alanına varlıklarıyla renk kattığını belirten Başkan Togar, "Türk toplumunda kadının yeri bir eş olmanın yanında ailenin yapı taşı ve erkeğin en büyük dayanağı olmuştur. Türk tarihindeki bütün savaşlarda dahi hep ön saflarda yer alan kadınlar tüm dünya ülkeleri arasında seçme seçilme hakkını ilk elde eden Millet olmuştur. Her zaman hayatın farklı alanlarında görev alan ve aldıkları görevleri en iyi şekilde gerçekleştiren bayanlar siyaset alanında da yerini almıştır. Geçmişten günümüze baktığımızda muhtarlıktan meclis üyeliğine, bakanlığa, milletvekilliğine hatta başbakanlık görevine kadar devletin ve yönetimin her kademesinde görev alan ve aldığı görevleri eksiksiz tamamlayan kadınlar farklı bakış açıları ve görüşleriyle daha güzel daha estetik fikirlerin ortaya çıkmasında büyük rol sahibi olmaktadırlar. Bizde şehrimizin farklı ilçelerinde belediye meclis üyeliği görevini en güzel şekilde yürüten bayan meclis üyeleri ile bir araya gelmek amacıyla böyle bir program tertip ettik. Yönetimde kadınların fikirlerini önemseyen ve ileriyi gören bir partinin bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Partimizin ve hükümetimizin her noktasında görev alan kadınlara bizde meclisimizde görev vererek iki bayan kardeşimizin meclisimizde yer almasını sağladık. Her ilde, ilçede, beldede kesinlikle kadın meclis üyeleri görev almalı. Çünkü onlar annelik gibi mukaddes bir görevi özveri ile yaptıkları gibi diğer işleri de aynı titizlik ve özveriyle gerçekleştirdiklerini gördük. Şehrimizde meclis üyeliği görevini en güzel şekilde layıkıyla yürüten ve farklı bakış açılarıyla her çalışmaya estetik katan bayan meclis üyelerimiz ile Belediyemiz Saklı Bahçe Sosyal Tesislerimizdeki yemeğin ardından ilçemizin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri içeren bir gezi turu yaparak ilçemizi tanıttık. Yine ilçemizin tarihi, doğal ve turistlik güzelliklerinin beraberinde ilçemizde hayata geçirmiş olduğumuz projelerimizi, devam eden çalışmalarımızı ve yapmayı planladığımız projelerimizi bayan meclis üyelerimiz ile paylaşarak fikir alış verişinde bulunduk. Davetimize katılan ve bizlerle fikirlerini paylaşan kadın meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür eder çalışmalarına başarılar dilerim" dedi.

Tekkeköy'ün tarihi, doğal ve turistlik güzelliklerini gezen kadın meclis üyeleri ilçeye hayran kaldıklarını ifade ederek kısa süre içerisinde Tekkeköy'de birçok adından söz ettirecek projenin ve çalışmanın hayat bulduğunu söyleyerek başkan Togar'a başarı dileklerinde bulundular.

(KA-SLH)



20.08.2017 14:51:12 TSI

NNNN