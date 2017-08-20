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2017'de Trabzon'da yollara serilen asfalt miktarı 150 bin tonu aştı



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TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılı içinde kendi tesislerinde üretip yollara serdiği asfalt miktarı 20 Ağustos itibariyle 150 bin tonu aştı.

Büyükşehir Belediyesi il genelindeki ana arterler ve mahalle yollarındaki çalışmalarına ara vermeden devam ederken asfaltlama çalışmaları başta olmak üzere yol bakım-onarım çalışmaları, istinat duvarı, menfez ve kanava gibi sanat yapısı inşaatlarını aralıksız olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında 20 Ağustos itibariyle kendi tesislerinde 150 bin ton asfalt üreterek yollara serdi. Her gün 4 ayrı ekiple yol asfaltlaması yapan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ayrıca yine kendi tesislerinde ürettiği betonla yol betonlaması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Dernekpazarı ilçesi Ormancık Mahallesi, Tonya ilçesi Ortamahalle, Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi ve Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Trabzon genelinde sürdürdükleri yol çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon'un büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla birlikte il genelinde belli bir plan ve program dâhilinde, hatırı sayılır bir bütçe ile yol çalışması gerçekleştirme şansını elde ettiklerini kaydetti. Gümrükçüoğlu "Yol alışmalarımızda herkes tarafından ağırlıklı olarak kullanılan, ana arterlere öncelik veriyoruz. Trabzon'umuzdaki tüm yollardan, hangi yolun neresinde ne sorun varsa hepsinden haberdarız. Program dâhilinde sıra ile bu sorunları ortadan kaldırmak çabasındayız. Büyükşehir Belediyesi olarak yollarımızda rutin çalışmalar yapmıyoruz. Çünkü rutin çalışmalar ile bu sorunlar ortadan kaldırılamadığı gibi israf ile karşı karşıya kalınmış olunuyor. Yollarımızda kalıcı, uzun yıllar hizmet edecek, birkaç yıl sonra tekrardan çalışma yapılmasına gerek duyulmayacak, altyapısı sağlam çalışmalar gerçekleştirmekteyiz" dedi.

(BK-ÖS-Y)



20.08.2017 14:52:01 TSI

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