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AK Parti'de kongre heyecanı başladı

- Tortum ve Uzundere'de başkanlar değişmedi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - AK Parti'de ilçe kongreleri heyecanı başladı. Tortum'dan başlayan kongre heyecanı, Uzundere ile devam etti. Her iki ilçede de mevcut başkanlarla devam kararı alınırken, yapılan seçimler sonucunda da Tortum'da mevcut ilçe başkanı Ömer Hancı ve Uzundere'de de yine mevcut ilçe başkanı Fatih Ertek tek liste ile girdikleri seçimlerde yeniden ilçe başkanı seçildiler.

Tortum ve Uzundere ilçe kongrelerine, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Genel Merkez Erzurum İl Koordinatörü Alaettin Güven, Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tortum Belediye Başkanı Hasan Çakmak, Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy, teşkilat mensupları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrelerde divan üyelerinin belirlenmesinin ardından mevcut yönetimlerin faaliyet ve denetim kurulu raporları onaylandı. Tortum'da İlçe Başkanı Ömer Hancı ve Uzundere'de de İlçe Başkanı Fatih Ertek yaptıkları çalışmalar ile ilgili katılımcıları bilgilendirdiler.

Kongrelerde konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Türkiye'nin en büyük kırılma dönemlerinden birisini 1960 ihtilalinden sonra yaşadığını belirtti. Öz, 1980'den 2000'li yıllara gelindiğinde ise tükenme noktasına gelen bir ülkenin, AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte yeniden şaha kalktığını ve hızlı bir şekilde yükselmeye başladığını kaydetti.

1960 yılında Adnan Menderes'in idam edilmesinden sonra Türkiye'de hemen herkesin siyasetin içine girdiğini kaydeden Başkan Öz, "Radyolardan, gazetelerden herkes siyaseti yakından takip ediyordu. İnsanlar hüzünlendi, kendilerinden birilerini kaybettikleri için üzüldüler. Ben siyasete başlarken Hz. Peygamberden bir örnek vermiştim. Hazreti Peygamber genç iken Kâbe yeniden tamir ediliyor, Hacerül Esvet taşı yerine konulacak. Fakat kabileler o şerefin kendisine ait olmasını istiyor ve kendileri koymak istiyordu. Büyük gerginlik çıkıyor, bir kişi çıkıp diyor ki, içimizde emin insan var. Muhammedül Emin'e soralım, o ne derse onu yapalım diyor. Resûlullah (SAV) gelip, büyük bez getirin, diyor taşı onun üzerine koyup, büyük gerginliği gideriyor. Ben siyaseti böyle anladığımı söyledim. Özellikle tanzimat ile beraber toplum bir kanaviçe gibi döküldü. Çok büyük kırılmalar yaşadık. En büyük kırılmaları 60 ihtilali ve sonrasında yaşadık. 1980'de Türkiye'nin dünyadan koptuğunu anladık. 1990'lı yıllar Özal döneminde kazandıklarımızı kaybettiğimiz yıllar oldu. 2 bin yıllara geldiğimizde Türkiye neredeyse tükendi. Tam o esnada partimizin önderi Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan ve arkadaşları bir erdemliler hareketi başlattı. O tarihten bugüne Türkiye hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Fakat emperyalistler ve sömürgeciler hazırladıkları oyunla cevap verdiler. 15 Temmuz'daki hain FETÖ girişimi bu yürüyüşün önünü kesme hareketiydi." diye konuştu.

İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti'nin adalet ve kalkınma çıtasını çok daha güçlü tutacağına da vurgu yaparak, "Bu kongrelerin ardından ilçelerimizin yerel sorunlarını çözerek 2019 yılında çok daha güçlü olarak milletimizin önüne çıkacağız." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

İlçe kongrelerinden konuşan milletvekilleri merkezi hükümetin çalışmalarını aktarırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de belediye olarak ilçelere yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

(ERZ-Y)



20.08.2017 14:53:26 TSI

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