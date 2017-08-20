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Yıldırım'ın dönüşümüne yeni imar yolları değer katıyor

20 Ağustos 2017 Pazar, 14:55
Yıldırım'ın dönüşümüne yeni imar yolları değer katıyor
Yıldırım'ın dönüşümüne yeni imar yolları değer katıyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - İlçeyi modern ve yaşanabilir şehir konumuna getirmek hedefiyle altyapı çalışmalarında hız kesmeyen Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, yeni imar yollarını Yıldırım'a kazandırıyor.
Yıldırım Belediyesi, ilçeyi yeni ve modern bir görüntüye kavuşturmak amacıyla devam ettirdiği kentsel dönüşüm hamlelerinin yanı sıra yol açma ve genişletme çalışmalarını da hızla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda genişletilen ve açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken ilçenin fiziki gelişimine de önemli katkılar sağlıyor. Yapılan uygulamalar neticesinde 2016'da 9 bin 539 metre, 2017'nin ilk 8 ayında 6 bin 547 metre toplamda 16 bin 86 metre yeni yol Yıldırım'a kazandırıldı. Şehirdeki yerleşim alanlarının artması ile birlikte ihtiyaç duyulan yolları da vatandaşların kullanımına açmaya devam ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Hızlı büyüyen ilçelerden biri olma özelliğine sahip Yıldırım'ı yeni yollar ve altyapı yatırımlarıyla birlikte kalkınmasını, modern ve ideal şehir konumuna gelmesini sağlıyoruz" dedi.

"Geleceğin Yıldırım'ı inşa ediliyor"
Kentsel dönüşümün tamamlayıcı unsurlarından biri olan ulaşım alanında yaptıkları çalışmaların önemine değinen Başkan İsmail Hakkı Edebali, "İlçemiz hızla büyürken aynı zamanda ihtiyaçlarda doğru orantılı olarak artmaya devam ediyor. Hizmet alanının genişlemesi ile birlikte vatandaşlarımızın talepleri de çoğalıyor. Vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz kilometrelerce yollarla Yıldırım'ı ideal şehir konuma getiriyoruz" diye konuştu.
Altyapı çalışmalarının Yıldırım'ın geleceğini inşa etme yolunda doğrudan etki ettiğine dikkat çeken Başkan Edebali, "Planlı ve modern yapılaşmayı sağlam temellere oturtulmuş altyapı ile destekliyoruz. En ince ayrıntısına kadar titizlikle planladığımız projelerle geleceğe yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.
(MA)

20.08.2017 14:58:54 TSI
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