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İstiklal Esnafı Cadde AVM Projesi başlattı

- Esnaflar özel indirimler ve eğlencelerle satışlarını arttırmayı hedefliyor



(Fotoğraflı - Görüntülü)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İstiklal Caddesi esnafı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde işlerin artması amacıyla "Cadde AVM" adında bir uygulama başlattı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan 62 esnaf, caddeyi rengarenk balonlar ve bayraklarla süsledi. Yollara üç boyutlu resimler çizdiren ve üzerlerinde işyerlerinin isimlerinin yazılı olduğu renkli yön tabelaları oluşturan esnaflar, belirli tarihler arasında etiket fiyatları üzerinden uygulamaya başladıkları yüzde 20 ile 50 arasındaki indirim oranları ile yaklaşan kurban bayramı öncesi ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor.

Cadde AVM adını verdikleri projeye bir de açılış töreni tertip eden esnaflar Bandırma protokolünü de kurdele kesimine davet etti. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, "İstiklal Cadde AVM" esnaflarının düzenlediği törene katılarak kurdele kesti ve esnaflara tek tek hayırlı işler diledi. Bandırma Belediye Bandosu da açılışta mini bir konser etkinliği düzenledi.

İkramların yapıldığı, Bandırma bölgesine özgü lokma hamurunun ikram edildiği açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan, Küçük Elif'in isteğini kırmadı!

İstiklal Cadde AVM'nin açılış töreninde cadde üzerinde bulunan bir elektrik baksının kürsü olarak kullanıldığı platformda konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın konuşmasını yaptığı sırada adının Elif olduğu öğrenilen küçük bir kızın elinde tuttuğu pankart renkli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Küçük Elif, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'dan İstiklal Caddesi'ne mini salıncak, tahterevalli ve kaydırak koymasını istedi. Başkan Mirza da Küçük Elif'in isteğini kırmayarak uygun bir yere konulması için söz verdi.

Esnaflar İHA'ya konuştu

İstiklal Caddesi esnaflarından ve aynı zamanda Bandırma Kahveciler Otelciler Odası Başkanlığı görevini yürüten Ömer Özışıkyıldız, "Çok teşekkür ediyorum, sağolsunlar varolsunlar. Böyle bir etkinliği yapmalarından dolayı mutlu olduk. Esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum" derken, bir başka bayan esnaf da "Amacımız caddemizi daha işler hale getirmek. İnsanların az uğradığı bir caddeydi. Kör bir nokta. Burayı bir çok insan bilmiyordu. Ben 20 yıla yakındır burada esnafım. Ancak kendi müşterimiz geliyor. Esnaf bir arkadaşımız bu işe önderlik etti. Belediyemiz de destek verdi." dedi.

Cadde esnaflarından Murat İpek ise, "Caddenin zeminine 3D resimler yaptırdık. Süslemelerimiz var. Pazartesi gününden itibaren her akşam canlı müzik olacak. Bir saksafoncu ve gitarcı arkadaşımızla anlaştık, onlar her akşam 4 saat canlı müzik yapacak. Salı ve Çarşamba günleri dans ekibimiz gelecek. Daha sonra da yapacağımız bazı etkinliklerimiz olacak. Bunları da zamana yayacağız" dedi.



20.08.2017 15:12:14 TSI

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