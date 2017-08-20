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Pembe trambüsler yeni eğitim döneminde sefere başlayacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece bayanların kullanması için alınan 2 adet pembe trambüsün yeni eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacağı belirtildi.

İnönü Üniversitesinde okuyan bir grup kız öğrencinin talebinin dikkate alınması sonucu siparişi verilen 2 adet pembe trambüsün ilk seferini yeni eğitim öğretim döneminde gerçekleştireceği bildirildi. Sadece bayanların kullanmasının amaçlandığı pembe trambüsler montajları yapıldıktan sonra Malatya'ya getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde toplu açılışlar için Malatya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete sokulan pembe trambüsler, uyguluma olarak Türkiye'de ilk kez Malatya'da denenecek. Kamuoyuna duyurulduğu ilk günden bu yana büyük ses getiren pembe trambüs projesi ile hem İnönü Üniversitesi ulaşımında kız öğrencilerinin yaşadığı olumsuzluklar ortadan kaldırılacak hem de ulaşımdaki yoğunluk azaltılacak. Bu olumsuzluğu ilk etapta 2 pembe trambüsle çözmeyi planlayan Malatya Büyükşehir Belediyesinin ilerleyen dönemde pembe trambüs sayısını artırabileceği öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, pembe trambüs uygulamasıyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada, "Bununla ilgili üniversite öğrencileri bir kampanya başlatmışlardı. Bizler de bu talebi dikkate aldık ve bununla ilgili bir çalışma başlattık. İnşallah 2 trambüsü sadece bayan yolcularımıza yönelik hizmete sokacağız. Trambüsler ilerleyen günlerde hizmete girecek" ifadelerini kullanmıştı.

Japonya'da benzer uygulama var

Türkiye'de ilk kez Malatya'da başlatılacak pembe trambüs uygulamasına benzer bir uygulamaya Japonya'da var. Japonya'da trenlerde ve metrolarda sadece kadınların kullanabildiği kompartımanlar bulunuyor. Pembe ve beyaz renkli bu metrolar sadece kadınlar tarafından kullanılıyor. Bazı araçlarda tüm kompartmanlar kadınlara tahsis edilirken bazılarında ise belli kompartımanlar sadece hanımların kullanımına sunuluyor.

(MT-SD-Y)



20.08.2017 15:12:15 TSI

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