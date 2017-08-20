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Kaymakam Kaya, Adıyaman Vali Yardımcılığına atandı

20 Ağustos 2017 Pazar, 15:15
Kaymakam Kaya, Adıyaman Vali Yardımcılığına atandı
Kaymakam Kaya, Adıyaman Vali Yardımcılığına atandı

(Fotoğraflı)

Kemal Altın
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçe kaymakamı Adem Kaya 3 yıl görev yaptığı Çelikhan ilçesinden Adıyaman Vali Yardımcılığına atandı.
Kaymakam Adem Kaya, Çelikhan ve Adıyaman halkını çok benimsediğini belirterek, "Zaten ilk tercihim Adıyaman vali yardımcılığıydı oda gerçekleşti. Ben Çelikhan halkından memnunum. Onlar da benden memnun kalmışlardır hayırlısı olsun" dedi.
Kaymakam Kaya'nın Çelikhan halkı ile iyi iletişim kurup ihtiyaçlarını karşılayıp gereken önlemleri layıkıyla almaya çalıştığını belirten ilçe halkı, kaymakamın engelli ve ihtiyaç sahipleriyle çok ilgilendiğini belirtti.
(KA-SD-Y)

20.08.2017 15:18:08 TSI
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