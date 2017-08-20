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MHP İl Başkanı Taşdoğan, okuduğu kitabı anlattı

20 Ağustos 2017 Pazar, 15:36
MHP İl Başkanı Taşdoğan, okuduğu kitabı anlattı
MHP İl Başkanı Taşdoğan, okuduğu kitabı anlattı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - MHP Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, "Okuduğumuz Kitapları anlatıyoruz" projesi kapsamında okuduğu bir kitabı anlattı.
TÜRKAV Gaziantep Şubesi toplantı salonunda gerçekleştirilen "Okuduğumuz kitapları anlatıyoruz" Projesi kapsamında MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, okuduğu bir kitabı anlattı. Taşdoğan, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) tarafından 113'üncüsü düzenlenen etkinlikte Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan bir kitabı okuduğunu belirterek, insanları kitap okumaya davet etti.
TÜRKAV Şube Başkanı Levent Kürüz ise kitap okuma ve okuduğunu anlatma etkinliğinin devam edeceğini diyerek, Taşdoğan'a ve katılımcılara teşekkür etti.
(AKG-SD-Y)

20.08.2017 15:38:52 TSI
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