Bu gelenek Dede Korkut'tan bu yana devem ediyor
- Aydın'da boğalar kıran kırana güreşti
(Fotoğraflı - Görüntülü)
İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da asırlardır devem eden geleneksel boğa güreşlerine Balıkköy Arenası'nda devam edildi. Ballıkköy Afeteveleri Mahallesini güzelleştirmek amacıyla gerçekleştirilen boğa güreşi festivalinde pehlivan boğalar aşırı sıcağa rağmen kıran kırana güreşti. Boğa güreşleri erkeklerin yanı sıra kadınlardan da yoğun ilgi gördü.
Sabah saatlerinde tozkoparan boğaların güreşleri ile başlayan festival akşam saatlerine kadar devam etti. Güreşlere, Aydın, Muğla, Denizli ve İzmir illerinden yaklaşık 120 boğa katıldı. Zaman zaman rakibinden korkup izleyicilerin üzerine doğru kaçan boğalar heyecanlı anların yaşanmasına neden olurken, güreşler dörderli gruplar halinde eleme usulü ile yapıldı.
Çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı güreşlerde boğası galip gelen yetiştiriciler saha kenarında davul zurna eşliğinde galibiyeti kutlaması arena ve çevresinde renkli görüntüler oluşturdu.
Dede Korkut'tan bu yana devam eden gelenek
Güreşlerin önemli bir Yörük kültürü olduğunu ve Dede Korkut'tan bu yana devam ettiği belirten Ege Bölgesi Baş Cazgırı Ali Ballı, yapılan güreşlerin bir yandan yetiştiriciye destek, diğer yandan da önemli bir kültürün devamı olduğunu belirtti. Güreşler sayesinde insanların kaynaştığını da belirten Ali Ballı, "Bu etkinlikler besicimize bir destektir. Görüyorsunuz besicimiz ne kadar güzel boğalar yetiştirmiş. Besicimiz kendi yemiyor içmiyor ama boğasını tam anlamıyla besliyor ki, memleketimiz hayvancılığımız kaklısın. Bu güreşler Dede Korkut'tan kalmadır. Bu yüzyıllardır süren bir kültürdür. Kültürümüz geleneklerimiz bizi millet yapar bizi birbirimize bağlar. Bu nedenle bu etkilikleri önemsiyoruz" dedi.
(İK)
20.08.2017 15:41:27 TSI
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