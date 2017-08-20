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Büyükşehir'in dağıttığı biber fidelerinin hasadı başladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçileri desteklemek amacıyla dağıtılan biber fidelerinin hasadı yapıldı.

Dağıtılan yesemek türü al biber fidelerinden toplanan biberler, pul biber olarak Türkiye'nin ihraç kalemleri arasında yerini aldı. Gastronomi şehri Gaziantep'in yöresel yemeklerine ayrı bir tat veren pul biberin anası olan halk arasında al biber olarak bilinen yesemek türü biberler tarlalardan toplanmaya başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 10'uncusu düzenlendiği "Uluslararası Antepfıstığı Festivali" etkinlikleri kapsamında Nurdağı ilçesi Çakmak Köyü'ndeki biber hasadına, festivale davetli 183 ünlü gurme ve şef katıldı. Büyükşehir Belediyesinin Gaziantep'in Türkiye'de biber üretiminde payını yükseltmek, kaliteli, sağlıklı üretim elde etmek ve çiftçiye destek olmak için başlattığı projede, başarı oranın oldukça yükseldiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, bu başarının ileri ki yıllarda artarak devam edeceğini belirtti. Yılmaz, Gaziantep'in Türkiye'de kırmızı biber üretiminin önemli merkezlerinden bir tanesi olduğunu, bunun yanına pul ve yesemek biberi de ekleme istediklerini vurguladı.

Öte yandan gurmeler ve şefler İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren biber tesisini de gezdi.

(LO-SD-Y)



20.08.2017 15:42:05 TSI

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