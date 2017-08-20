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Tatvan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçe girişindeki Üç Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Bitlis'ten Ahlat istikametine doğru giden Mehmet Kurtoğlu yönetimindeki 13 EA 839 plakalı tır, Tatvan'tan il merkezine doğru kavşağa giden Ünal Edip Kart (26) yönetimindeki 01 NC 540 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Ünal Edip Kart (26) yönetimindeki 01 NC 540 plakalı otomobil takla atarak refüje fırladı. Kazada araç sürücüsü Ünal Edip Kart hayatını kaybederken yanında bulunan annesi Gülperi Kart (47) ise ağır yaralandı.

Ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan Gülperi Kart'ın durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

(HO-MSA-Y)



20.08.2017 15:46:33 TSI

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