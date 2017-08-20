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Engelli sporcu Türkiye şampiyonu oldu



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'i temsilen Para-Taekwondo Türkiye Şampiyonasına katılan Tatvanlı Nurcihan Ekinci (15), büyük bir başarı elde ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Para-Taekwondo Türkiye Şampiyonasına 54 kilo K44 bayan büyükler kategorisinde katılan Tatvanlı sporcu Nurcihan Ekinci, engeline rağmen tüm engelleri bir bir aşarak Türkiye şampiyonu olma başarısı elde etti. Elde ettiği başarı ile Bitlis'e büyük bir gurur yaşatan genç sporcu, bu yıl Londra'da düzenlenecek olan Dünya Taekwondo Şampiyonası ve Belarus'ta yapılacak olan Avrupa Para Taekwondo Şampiyonasına Türkiye'yi temsilen katılmaya hak kazandı.

Elde ettiği başarının ardından ilçeye dönen genç sporcu Nurcihan Ekinci, Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Kalender ve Müdür Yardımcısı Fatma Yılmaz'ı ziyaret etti. Aynı zamanda Tatvan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan tekvando kursunda kursiyer olan Ekinci, başarı sevincini Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kalender ve Müdür Yardımcısı Yılmaz ile paylaştı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kalender ve Müdür Yardımcısı Yılmaz, Nurcihan Ekinci'yi elde ettiği başarıdan ötürü tebrik etti.

Türkiye şampiyonu olmanın mutluluk ve sevincini yaşadığını belirten bedensel engelli Nurcihan Ekinci, yeni hedefinin dünya ve Avrupa şampiyonlukları olduğunu, bunun içinde çok çalışacağını ifade etti.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, Ekinci'yi elde ettiği başarıdan ötürü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Genç sporcunun engeline rağmen engelleri bir bir aşarak önemli bir başarıya imza attığını kaydeden Kaymakam Özkan, "Genç kızımız engeline rağmen elde ettiği başarı ile hiçbir engelin başarı elde etmeye engel olmadığını bizlere bir kez daha göstermiş oldu. Elde ettiği başarı ile akranlarına örnek olan bu kızımız, başarısı ile ilçe olarak bizleri de ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu vesile ile genç kızımızı elde ettiği başarıdan ötürü bir kez daha kutluyorum. Ayrıca Türkiye şampiyonu genç kızımıza ülkemiz, ilimiz ve ilçemizi temsilen katılacağı gerek dünya gerekse Avrupa şampiyonalarında da başarılar diliyorum" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



20.08.2017 15:51:25 TSI

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