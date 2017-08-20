YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Sülük'den gözaltılar sonrası açıklama

Başkan Sülük'den gözaltılar sonrası açıklama



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Antalya'da 4 Haziran tarihinde oynanan Göztepe-Eskişehirspor maçında çıkan olaylardan dolayı gözaltına alınan 28 taraftarla ilgili Efeler Tribün Lideri Muharrem Sülük yazılı bir açıklama yaptı.

Göztepe ile Eskişehirspor arasında Antalya'da oynanan maçta oyun bir çok kez durmuştu. Olaylı maçın ardından Eskişehir'den 28 taraftar gözaltına alınarak Antalya'ya götürüldü. Durumun değerlendirmesini yapan Eskişehirspor Efeler Grubu Kurucusu ve Lideri Muharrem Sülük, Eskişehir'in sessiz kalmamasını gerektiğini belirtti. Başkan Sülük, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Taraftarlarımız ile ilgili durum son derece ciddi. Mesut Şimşek dışında onlarla Antalya'da ilgilenecek kimse olmadı. Kimseden ses çıkmaması, Eskişehir Barosu ya da avukatlarından duruma müdahil olan olmaması da üzücü. İzmir Göztepe için el ele, yürek yüreğe olmuşken, biz orada kimse yokmuş gibi davranıp hatta gözaltına alınanlara bu durum revaymış gibi davranıyoruz. İnşallah güzel gelişmelerin duyumunu alırız, inşallah Türkiye'nin en demokratik ve milliyetçi tribünlerine bunu reva görenler layığını bulur. Lütfen sessiz kalmayın. Tribün terörle alakası olmayan arma uğruna peşinden koştuğumuz sevdamızdır."

(MSY-AS-Y)



20.08.2017 15:57:15 TSI

NNNN

