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Korgeneral Çetin'den Vali Zorluoğlu'na veda ziyareti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı görevinden Jandarma Genel Komutanlığına atanan Korgeneral Arif Çetin, Vali Murat Zorluoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Zorluoğlu tarafından valilik bahçesinde karşılanan Korgeneral Çetin, vilayette ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ziyarette Korgeneral Çetin'e yeni görevi dolayısıyla 'hayırlı olsun' temennisinde bulunan Vali Zorluoğlu, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu söylediği Korgeneral Çetin'e başarı dileklerini de iletti.

Ziyarette, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Arif Çetin ile birlikte Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına yeni atanan Tümgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve 6. Hudut Alay Komutanı Albay Şahin Yenilmez de yer aldı.

(MSA-Y)



20.08.2017 16:01:45 TSI

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