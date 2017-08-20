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Markete gitti, döndüğünde aracının yandığını gördü



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de markete gitmek için otomobili park eden vatandaş, geri döndüğünde aracının yandığını gördü.

Olay, akşam saatlerinde Üniversite Caddesi üzerinde yaşandı. G.K. (26) isimli vatandaş, teyzesine ait otomobili park ederek markete gitti. Otomobilde bulunan arkadaşının 'Araba yanıyor' demesi üzerine otomobilin yanına giden sürücü, sağ ön farın altından alev çıktığını fark etti. Bunun üzerine çevreden yangın söndürme tüpü temin eden G.K., yaptığı ilk müdahalenin ardından itfaiyenin gelmesiyle rahat bir nefes aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobilde maddi zarar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(MSY-AS-Y)



20.08.2017 16:02:38 TSI

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