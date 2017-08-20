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Nurdağı'na yeni Cami inşaatı

20 Ağustos 2017 Pazar, 16:09
Nurdağı'na yeni Cami inşaatı
Nurdağı'na yeni Cami inşaatı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yeni cami inşa ediliyor.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Fatih Mahallesi'nde toplam 3 bin metrekare alanda yeni cami yapılıyor. Bin metrekarelik inşaat alanı bulunan caminin inşaatında Gaziantep milletvekili Şamil tayyar ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır incelemelerde bulundu.
Milletvekili Tayyar'a cami inşaatı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, caminin isminin "Millet" olacağını belirterek, bu yılın Kasım ayı sonunda hizmete açılmasını planladıklarını söyledi. Yıldırır, caminin hizmete açılmasıyla birlikte ilçenin son derece mimari ve estetik bir camiye kavuşacağını da sözlerine ekledi.
Milletvekili Tayyar ise caminin hayırlı olmasını dileyerek, bir an önce hizmeti girmesi için çalışmaların daha da hızlandırılmasını istedi.
(LO-SD-Y)

20.08.2017 16:12:39 TSI
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