YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nurdağı'na yeni Cami inşaatı

Nurdağı'na yeni Cami inşaatı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yeni cami inşa ediliyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Fatih Mahallesi'nde toplam 3 bin metrekare alanda yeni cami yapılıyor. Bin metrekarelik inşaat alanı bulunan caminin inşaatında Gaziantep milletvekili Şamil tayyar ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır incelemelerde bulundu.

Milletvekili Tayyar'a cami inşaatı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, caminin isminin "Millet" olacağını belirterek, bu yılın Kasım ayı sonunda hizmete açılmasını planladıklarını söyledi. Yıldırır, caminin hizmete açılmasıyla birlikte ilçenin son derece mimari ve estetik bir camiye kavuşacağını da sözlerine ekledi.

Milletvekili Tayyar ise caminin hayırlı olmasını dileyerek, bir an önce hizmeti girmesi için çalışmaların daha da hızlandırılmasını istedi.

(LO-SD-Y)



20.08.2017 16:12:39 TSI

NNNN

