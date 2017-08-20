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Taşköprü'de trap atışları yapıldı



(Fotoğraflı)



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi'nin düzenlediği 31. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında Trap Atışı Yarışları düzenlendi.

Taşköprü Belediyesi'nin bu yıl bir ilk olarak Taşköprü Avcılar, Atıcılar ve Olta Balıkçıları Derneği ile ortaklaşa olarak Kabayazı Mevkii'nde düzenlendiği Trap Atışı Yarışması'na 350 sporcu katıldı.

Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve İlçe Emniyet Müdürü Mesut Şahin'in yapmış olduğu şeref atışıyla başladı.

Taşköprü Avcılar, Atıcılar ve Olta Balıkçıları Derneği ve Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu'nun birlikte organize ettiği Trap ve Tek Kurşun yarışmalarına Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Çorum, Çankırı illeri ile Tosya, Bozkurt, Araç ve Kastamonu merkezden sporcular katıldı.

Programın ardından dereceye girenlere ödül madalya ve kupaları verildi.

(Vİ-RFK-Y)



20.08.2017 16:14:13 TSI

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