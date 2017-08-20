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Ortahisar'ın Ekopark'ı açıldı



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Ortahisar Belediyesi'nin Beşirli sahilinde inşa ettiği Ekopark, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon milletvekilleri, Ayşe Sula Köseoğlu ile Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile çok sayıda muhtar ve vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yoğun yapılaşmadan dolayı şehir merkezinde azalan yeşil alan miktarını göreve başladıkları tarihten itibaren artırmak için yola koyulduklarını artırmak için yola koyulduklarını söyledi. Başkan Genç "Karayollarınıdan devraldığımız 12 bin 300 metrekarelik alanda hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın daha yaşanabilir bir şehirde yaşam sürmelerini sağlamak adına yeşili artırabilmek adına, dinlence alanları oluşturabilmek, çocuklarımızı toprakla ve yeşille buluşturabilmek adına biraz da içeriğini ekolojik özelliklerle donattığımız Ekopark'ımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Vazifemize başlarken bir hususa çok önem verdik. Maalesef yoğun yapılaşmadan dolay merkezi alanlarımızda yeşilimiz azaldı. O nedenle bütün hemşerilerimizin daha mutlu ve huzurlu yaşayabilmesi adına, yeşil alanları artırmak için yola koyulduk. Bir taraftan bilimsel manada hizmet edecek olan biyolojik gölet, arı oteli, yağmur bahçesi, ahşap yürüyüş yolunu planladık. Hem çocuklarımız burayı gezerek, yaşayarak öğrensin, hem dinlensin istedik. Hamdolsun projemizi tamamladık. Şehrimize vatandaşlarımıza, hayırlı olsun. Projemiz, 2016 yılı Antalya EXPO fuarında ekolojik özellikleri de dikkate alındığı için 521 proje arasından 15. seçildi. Ve bu projemizi nihayet hataya geçirebildik. Projemizin hazırlanmasında büyük emeği olan Valimize ve DOKA Genel Sekreterimize şükranlarımı arz ediyorum. Projemizin koordinatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Emrah Yalçınalp'e, meclis üyemiz Ufuk Hoş'a yapımcı firmamıza çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

(BK-ÖS-Y)



20.08.2017 16:15:56 TSI

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