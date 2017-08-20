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Mardin yerel değerlere sahip çıkıyor



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi açtığı kurslar ile yerel değerleri yaşatıyor. Mardin'de öğrencilerin ve çocukların iyi bir tatil geçirmeleri için birçok kursu hayata geçiren belediye yetişkinler için de yöresel değerleri yaşatmak için açtığı kurslar yoğun ilgi ile karşılandı. Açılan arbane kursuyla arbanenin nesillerce yaşatılması hedefleniyor.

Mardin'de kültürel anlamda a güzel işler yaptıklarını belirten Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Şehrimizde her yaş grubundan vatandaşımızın sosyal olabilmelerine imkan tanıyacak çalışmalarımız söz konusudur. Kurslarımızla da vatandaşlarımızın mesleki edinimler sağlamalarını, sanatla tanışmalarını ve kültürümüzü yaşatmalarını istiyoruz. Bu nedenle farklı çeşitlilikte kurslar açarak vatandaşlarımızın katılımını sağladık. Arbane kursu da bunlardan birisidir" diye konuştu.

Kursa olan ilgiden memnun olduklarını dile getiren Yaman, "Arbane ilimize has çalgılardan birisidir. Kentimizin çeşitli bölgelerinde ilgi gören ve revaçta olan çalgının nesilden nesile aktarılmasını istiyoruz. Bu nedenle Belediye olarak arbane kursları açtık. Vatandaşlarımız da kurslarımıza yoğun ilgi gösterdi. Bu tür çalışmalarla kent kültürüne katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

(BS-MP-Y)



20.08.2017 16:17:59 TSI

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