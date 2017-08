YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AFJET Afyonspor Yönetim Kurulu Üyesi Kumartaşlı'dan şehre birlik çağrısı

AFYONKARAHİSAR (İHA) - AFJET Afyonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Sorumlusu Mehmet Kumartaşlı, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Takımımızı üst liglere hep birlikte taşımalıyız" dedi.

AFJET Afyonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Kumartaşlı, şehir olarak, spor camiası olarak, her an yan yana birlikte olunması gerektiğine dikkat çekti. Sporun bir şehir çok fazla önem arz ettiğini belirten Kumartaşlı, "Şehrin tanıtımı sporla birlikte çok daha büyük ivme kazanması için her bir birey ve Afyonlu olarak taşın altına elimizi değil, tüm yüreğimizi koymamız gerekiyor. Güzel şehrimizin sporla birlikte, yerel basınımızın üstün çabaları, onların desteği ve tüm şehir insanlarımızla birlikte takımımıza hep beraber sahip çıkarak çok daha üst liglere hep birlikte koşmamız gerekiyor" dedi.

