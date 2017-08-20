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Vali Baruş, hasta şehit ailelerini yalnız bırakmadı



(Fotoğraflı)



Faruk Çidem

BOLU (İHA) - Bolu Valisi Aydın Baruş, hastanede tedavi gören olan şehit annelerini ziyaret etti.

Bolu Valisi Aydın Baruş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şehit ailelerini yalnız bırakmayarak tek tek ziyaret etti. Vali Baruş'un hasta ziyaretlerinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Alican Önal ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice Efe Baysal da hazır bulundu.

İlk olarak, 1998 yılında Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Murtaza İde'nin açık kalp ameliyatı olan annesi Nezaket İde'yi ziyaret eden Vali Baruş, İde'nin durumu hakkında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Alican Önal'dan bilgiler aldı.

Nezaket İde'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "İnşallah bundan sonra daha sağlıklı bir ömür sürersiniz. Sizin için yapabileceğimiz bir şey, bizlerden bir isteğiniz, bir ihtiyacınız var mı? Allah şifalar versin" dedi.

Daha sonra 1992 yılında Hakkari'de vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen İbrahim Ayhan'ın kanser tedavisi gören ve yoğun bakım ünitesinde yatan annesi Ayşe Ayhan'ı da ziyaret eden Vali Baruş, Başhekim Yardımcısı Önal ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hatice Efe Baysal'dan hastanın son durumu hakkında bilgiler aldı.

Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini ileten ve hasta yakınlarının talep ve isteklerini de dinleyen Vali Baruş, kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgili kişilere gerekli talimatı vereceğini belirtti.

(FC-RFK-Y)



20.08.2017 16:20:51 TSI

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