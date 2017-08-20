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MTSO adayları hedeflerini anlattı



MALATYA (İHA) - Malatya'da geçtiğimiz günlerde kurulan Malatya İş Dünyası Platformu 3. istişare toplantısını yaptı. Toplantıda Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerde başkanlığa adaylığını koyan isimlerin proje ve hedefleri dinlendi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD)Malatya Şube Başkanı ve Malatya İş Dünyası Platformu Üyesi Hüseyin Kalan, platformun 3. toplantısında MTSO'da yapılacak seçimler kapsamında başkan adaylarını dinlediklerini söyledi. Kalan, davetlerini kırmayıp toplantıya katılan MTSO Başkanı ve Hasan Hüseyin Erkoç ve MTSO başkan adayı Namık Şahin'ın bir sonraki dönem için Malatya'ya yapılacak proje ve hedeflerini anlatmalarına imkan sağladıklarını belirterek, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçim sürecinin seviyeli ve kaliteli olarak yürütülmesi adına katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Kalan, "TSO Yönetiminde ve meslek komitesinde yer almak isteyen iş adamı ve tacirleri cesaretle ortaya çıkmaya, liyakat, ehliyet ve seviyeli bir yarışa davet ediyoruz ve platform olarak iş dünyası ile istişarelerimiz devam edecektir. Bu kapsamda, Malatya İş Dünyası Platformu olarak Malatya'nın ekonomik kalkınmasına dair tüm meselelerde ortak akıl ile hareket edeceğiz" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



20.08.2017 16:29:38 TSI

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