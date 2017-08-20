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Şanlıurfalı yaşlılar Çanakkale'yi gezdi

20 Ağustos 2017 Pazar, 16:38
Şanlıurfalı yaşlılar Çanakkale'yi gezdi
Şanlıurfalı yaşlılar Çanakkale'yi gezdi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Destek Programı (YADES) "Yeşeren Çınarlar" projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları Çanakkale gezisine götürdü. Proje kapsamında bu güne kadar 2 bin 55 kişi Çanakkale'yi gezme fırsatı buldu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Engelliler Şube Müdürlüğünce hazırlanan Yaşlı Destek Programı (YADES) "Yeşeren Çınarlar" projesi kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlar Çanakkale gezisine götürüldü. Kültür ve Sanat Şube Müdürü Suphi Çiçek ve YADES proje görevlilerinin de eşlik ettiği gezide proje ofisine müracaatta bulunan 55 Şanlıurfalı daha Çanakkale'yi gezdi. Çanakkale Gezisi için Şanlıurfa'dan hareket eden vatandaşların ilk durağı Eceabat ilçesine geçiş oldu. Feribot ile yapılan geçişin ardından vatandaşlar, Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyası, Rumeli Mecidiye Tabyası, Seyit Onbaşı Tabyası, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Seddülbahir, Yahya Çavuş Mıntıkası, Kanlısırt, Kırmızısırt, 57. Piyade Alayı Şehitliğini gezdi. Gezi boyunca tarihi yerler hakkında rehberlerden bilgi alan Şanlıurfalılar şehitlikte dua okudu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği organizasyonla Çanakkale gezisine katılanlar Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve belediye yetkililerine teşekkür etti. İlk kez Çanakkale'yi görme fırsatı bulduklarını anlatan Şanlıurfalılar, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği proje kapsamında dedelerimizin destan yazdığı Çanakkale'yi görüp gezdik. Yıllardır bu hayal ve özlemi yaşadık. Şehitliği gezip dualar okuduk. İki gün boyunca dolu dolu bir şekilde buraları gezip tanıma fırsatı bulduk. Rehberler eşliğinde yapılan gezide tarihi destanı yeniden yaşamış gibi olduk. Bizleri ecdadımız ve tarihimizle buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İki günlük gezisinin son gününde vatandaşlar Çanakkale savaşının temsili canlandırmasını izledi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin (YADES) "Yeşeren Çınarlar" projesi kapsamında bu güne kadar 2 bin 55 kişi Çanakkale'yi gezme fırsatı buldu.
(Şİ-OE-Y)

20.08.2017 16:42:10 TSI
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