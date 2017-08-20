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Büyükşehir belediyesi futbol sahalarına bakım çalışması başlattı



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sezon öncesinde sentetik futbol sahalarında bakım çalışması başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kendisine bağlı olan sentetik futbol sahalarında bakım çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü'ne bağlı sentetik çim sahaları da yer aldı.

Bakım çalışması ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait Esentepe, Tavşancıl Salih Gün, Gebze Metin Oktay, Gebze Beylikbağı, Vinsan Tesisleri, Aslanbey Sahası, Doğan Tepe Ömer Halis Demir, Bağçeşme Ali Osman Topal, Yeşilova Hasan Doğan, Başiskele Şehit Arslan Kulaksız ve Büyük Derbent Spor Tesislerindeki sentetik futbol sahaları elden geçirildi. Bunun yanı sıra Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Derince, Mehmet Ali Kağıtçı, Avni Kalkavan, Cephanelik Statlarının sentetik futbol sahalarının da bakımları yapıldı.

Bu kapsamda saha bakım aracı önemli bir görev gördü. Zira söz konusu araç, sürekli kullanımdan dolayı yıpranma şartları hızlı olan sahaları koruyor. Araç, sahada yatmış olan çim ipleri kaldırıyor. Toprak taneciklerinin, granüllerin ve yaprakların toparlanmasını sağlayan araç, özel aparatıyla sahayı fırçalama özelliği taşıyor. Sentetik çim saha bakım aracının en önemli özelliklerinden birini ise sahadaki liflerin dik durmasını sağlamak oluşturuyor. Yapılan bakım çalışması sahaların ömrünü uzatırken, oyuncuların da sağlıklı bir zeminde spor yapmalarına olanak sağlıyor.

Futbol tesisleri, Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanındaki diğer spor tesisleri gibi sporun alt yapısına önemli hizmet sunuyor. Futbol tesisleri bu nedenle Kocaeli'ndeki futbol takımları açısından büyük önem taşıyor. Zira kulüpler sezon içindeki maçlarını; İzmit, Gebze, Körfez ve Başiskele, Kartepe ve Dilovası ilçelerinde bulunan sentetik ve doğal çim futbol tesislerinde oynuyor. Sezon içinde bu sahalarda haftada 40 ile 60 futbol müsabakası oynanıyor. Bu kapsamda 120 takım Büyükşehir tesislerden yararlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü ise bu nedenle vatandaşın malı olan söz konusu tesislere adeta gözü gibi bakıyor. Bu nedenle sahalar, haftalık ve aylık bakımlardan geçiriliyor. Son olarak sentetik futbol çim sahalarında yapılan bakım çalışması da eylül ayında başlayacak olan futbol sezonu öncesinde önem taşıyor.

(MG-RFK-Y)



20.08.2017 16:46:07 TSI

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