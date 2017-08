YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekilleri Akçay barajında incelemelerde bulundu

Milletvekilleri Akçay barajında incelemelerde bulundu



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Pamukova Eskiyayla bölgesinde hayata geçirilen Akçay Baraj ve HES projesi, Sakarya Milletvekillerine tanıtıldı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ak Parti MKYK Üyesi Recep Uncuoğlu, Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa İsen, Ayhan Sefer Üstün, Şaban Dişli, Ali İhsan Yavuz ile SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş katıldı. Akçay Baraj Projesi hakkında milletvekilleri ile teknik bilgileri paylaşan SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Baraj gövdesinde çalışmalarımız sürüyor. Barajımız deprem bölgeleri için daha güvenli olan ön yüz beton kaplama kaya dolgu tipi bir gövdeye sahip olacak. Gövde yüksekliği 75 metreyi bulacak. Burada şehrimiz için yaklaşık 40 milyon metreküp su depolayacağız. Akçay Barajı'mızı besleyecek havza yaklaşık 20 kilometre kare. Barajımız maksimum seviyeye ulaştığında 860 dönümlük bir alanı kaplayacak. Önümüzdeki günlerde de gövdemizin çevresindeki toprak zeminde beton enjeksiyonuna başlayacağız. Sızmaları önlemek amacıyla toprak zeminde 70 metrelere varan geçirimsizlik perdesi oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Proje ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Rüstem Keleş, "47 kilometrelik isale hattı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezimize, oradan da tüm şehrimize Akçay Barajı'nın suyunu ulaştıracağız. Proje kapsamında ihale hattı üzerine toplamda 12 megawatt kurulu güce sahip 3 adet HES inşa edeceğiz. Bu anlamda çok yönlü ve özgün bir proje olacak. Sakarya Nehri üzerinde bulunan HES'ten daha fazla enerji üreteceğiz. Bir taraftan Sapanca Gölü'nden temin ettiğimiz suyun büyük bir kısmını Akçay Barajı'ndan sağlarken bir taraftan da inşa edeceğimiz HES'ler ile yükseklikten faydalanarak şehrimiz için enerji üreteceğiz. Bu anlamda Türkiye'de ilk olacak" diye konuştu.



"Akçay beni gururlandırdı"

Milletvekili Recep Uncuoğlu konuşmasında, "Bugün şehrimiz için gerçekten çok önemli bir projeyi gezdik. Bir inşaat mühendisi olarak Akçay Baraj Projesi beni oldukça gururlandırdı. SASKİ'nin böylesine büyük bir baraj projesini hayata geçiriyor olması, mühendislik açısından da böyle bir projenin ilimizde uygulanıyor olması beni ayrıca mutlu etti. Bin metre rakımda, önemli bir su havzasının merkezinde hayata geçirilen Akçay Barajı ile kaynağından su temin edilirken, yükseklikten faydalanılarak enerji üretilecek. Böylelikle Sapanca Gölü'nden enerji tüketerek elde edilen her bir metreküp suya karşılık Akçay Barajı'ndan alınacak her bir metreküp sudan enerji üretilecek. Sapanca Gölü'nden temin edilen suyun önemli bir kısmı inşallah Akçay Barajı'ndan karşılanacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'na ve SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş'e böyle stratejik ve hayati öneme sahip projeyi hayata geçirerek yarının büyük Sakarya'sının bütün içmesuyu ihtiyacını karşılayacak böylesine önemli yatırım için tebrik ediyorum" dedi.



"Çok önlü bir yatırım"

Milletvekili Üstün, "Pamukova'nın zirvesine çok müthiş bir baraj yapılıyor. Akçay'a yağan her bir kar tanesi Sakaryalı hemşerilerimizin musluklarına ulaştırılacak. Enerji tüketimi olmadan Sakarya'mızın birçok noktasına su verilecek. Bunun yanında elektrik üretilecek. Bu açıdan son derece verimli, çok yönlü ve Sakarya'mız için oldukça faydalı bir yatırım. Büyükşehir Belediyemiz tarafından daha şimdiden 2050'lerin, 2070'lerin yatırımları yapılıyor. Bu hizmetler hayati hizmetler. İnşallah bu proje ile Sakaryalı hemşerilerimiz ileriki yıllarda da su sıkıntısı yaşamayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.



"SASKİ Türkiye'nin önemli bir markası"

Milletvekili Yavuz, "Büyükşehir Belediyemiz bugüne dek çok önemli yatırımlar yaptı, fakat su konusunda Türkiye'de SASKİ'nin üzerinde başka bir kurum olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin en kalitelini suyunu Sakaryalılar içiyor. Son derece arıtılmış, kaliteli, güzel bir su içiyoruz. İnşallah Akçay Barajı'nın da tamamlanmasıyla hem enerji tüketmeden hem de çok daha kaliteli bir suya kavuşacağız. Dağın zirvesindeki tertemiz suları inşallah bu barajda toplanarak hem vatandaşlarımıza ulaştırılacak hem de enerji üretilecek. Hayırlı uğurlu olur inşallah" ifadelerini kullanırken, Milletvekili İsen, "Akçay Baraj Projesi'nin Sakarya için çok önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Hem içilebilir su kaynağı hem de enerji bakımından çok yönlü bir proje. Büyükşehir Belediyemizi bu önemli yatırım için tebrik ediyor, kutluyorum. İnşallah Sakarya'mız gelecekte de su konusunda bir sorun yaşamayacak" derken Milletvekili Dişli, "Akçay Barajı, Sapanca Gölü'ne çok önemli bir alternatif. Kaynağından temin edilen su cazibesiyle hemşerilerimizin musluklarına ulaşacak. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.



"Şehrin geleceği için 100 milyonluk yatırım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "Şehrimizin bugününe ve geleceğine 100 milyon değerinde dev bir yatırımı kazandırıyoruz. Bin metre rakımlı Pamukova Eskiyayla bölgesinde içmesuyu anlamında Sapanca Gölü'müzü önemli ölçüde rahatlatacak alternatif yeni bir içmesuyu kaynağı oluşturuyoruz. Akçay Barajı ile Sakarya'mız için yılda yaklaşık 40 milyon metreküp içmesuyu potansiyeli oluşturacağız. Sapanca Gölü'nden yıllık olarak temin ettiğimiz 65 milyon metreküplük içmesuyunun büyük bir kısmını enerji harcamadan, cazibe ile Akçay Barajı'ndan sağlayacağız. Eskiyayla bölgesindeki kar ve yağmur sularını baraj ile toplayarak inşa ettiğimiz 47 kilometrelik isale hattı ile şehrimizi, vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağız. 75 metre yüksekliğe sahip barajımızın gövdesi önemli ölçüde tamamlandı. Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak isale hattımızın da son kilometreleri inşa ediliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak şehir genelinde hayata geçirdiğimiz projelerle Sakarya'mızın dört bir tarafını su kaynakları ile çevreliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları ile şehrimizin içmesuyu geleceğini garanti altına alıyoruz. Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim olarak baraj inşa ediyoruz. Sapanca Gölü'ne içmesuyu bakımından alternatif oluşturmasının yanında enerjide üretilecek olması bakımında proje Türkiye'de örnek. Şehrimize Akçay Barajı suyunu ulaştırmak amacıyla inşa ettiğimiz isale hattı üzerinde İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas bölgelerine 3 adet HES kuracağız. Akçay Barajı ile şehrimize içmesuyu sağlarken enerji tüketmek yerine enerji üreteceğiz. İnşallah 2018 yılı içerisinde barajımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

20.08.2017 16:56:34 TSI

