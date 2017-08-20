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Burhaniye'de 75 yaşında tanıtım elçisi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 75 yaşındaki Mustafa Benderli, ilçeye gelen yerli yabancı herkese yardımcı olurken, gönüllü turizm elçisi oldu. Günlerini sahilde geçiren Benderli, konuklara ilçenin tarihi ve turistik yerleri hakkında bilgiler veriyor.

İlçenin Geriş Mahallesinde oturan SSK emeklisi Mustafa Benderli, fırsat buldukça gittiği Ören sahilinde, tatilcilere yardımcı oluyor. İlçenin yerlisi olduğu için her yeri bildiğini anlatan Benderli, yardım etmeyi sevdiğini söyledi. İlçenin tanıtımına katkıda bulunmak istediğini anlatan Mustafa Benderli, "Yabancı dilim yok. Yalnızca Boşnakça biliyorum. Burhaniye önemli bir turizm kenti. Konuklara, Burhaniye'nin tarihi ve turistik yerlerini anlatıyorum. İlçemizin tanıtımı için gönüllü olarak insanlara yardım ediyorum" dedi.

(FT)



20.08.2017 17:03:30 TSI

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