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AK Parti Yenice İlçe kongresi yapıldı

20 Ağustos 2017 Pazar, 17:07
AK Parti Yenice İlçe kongresi yapıldı
AK Parti Yenice İlçe kongresi yapıldı

(Fotoğraflı)

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - AK Parti Yenice İlçe Teşkilatının 6. Olağan kongresi gerçekleştirildi.
Bir düğün salonunda yapılan kongreye AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Hacı Turan, AK Parti Kilis Milletvekili Hüseyin Devecioğlu, Karabük Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, İl Başkanı Timurçin Saylar ve yönetim kurulu üyeleri, çevre belediye başkanları ve partililer katıldı.
Protokol konuşmalarının ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Yılmaz Kırık yeniden AK Parti Yenice İlçe Başkanlığına seçildi.
(ÇU-YE-Y)

20.08.2017 17:10:17 TSI
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