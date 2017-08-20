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Özdemir ve Karpuz ailelerinin mutlu günü

20 Ağustos 2017 Pazar, 17:14
Özdemir ve Karpuz ailelerinin mutlu günü
Özdemir ve Karpuz ailelerinin mutlu günü

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Çat Belediyesi Başkan Yardımcısı M. Mazhar Özdemir'in oğlu Ufuk Özdemir ile Kübra Kapuz yapılan görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi.
Palandöken'de bir otelde yapılan düğün törenine katılım yoğun olurken, hayatlarını birleştiren Özdemir ile Karpuz'un nikahını Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç kıydı.
Erzurum'un değişen ve gelişen ilçesi Çat'ta bu kez düğün heyecanı yaşandı. Çat Belediye Başkan Yardımcısı M.Mazhar Özdemir'in dünya evine giren oğlu Ufuk Özdemir'i Erzurum'un birçok önemli ismi yalnız bırakmadı. Özdemir ile Karpuz'un nikahını Başkan Kılıç kıyarken, nikah şahitliğini ise Çat Kaymakamı Saadettin Doğan ile Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Dağdemir yaptı. Nikahı kıyan Başkan Kılıç, evlenen çiftlere ve düğünde bulunan davetlilere kısa bir konuşma yaptı. Aile olmanın faziletlerine değinen Kılıç, evliliğin hayatın dönüm noktası olduğunu kaydetti. Evlenen çiftlerin birbirlerini anlayışla karşılayıp mutlu bir hayat sürmelerini dileyen Kılıç, çiftleri tebrik etti. Oğlunu evlendiren Başkan Yardımcısı M.Mazhar Özdemir ise, oğlunun evliliğini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Her babanın en büyük hayalinin çocuğunun evliliğini görmek olduğunu söyleyen Özdemir, "Böyle bir mutlu günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
(ERZ-Y)

20.08.2017 17:16:30 TSI
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