YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir, Rabia Meydanını yeniden düzenliyor

Büyükşehir, Rabia Meydanını yeniden düzenliyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, alt katındaki otopark bölümüne su sızdıran ve bu nedenden dolayı tehlike oluşturan Rabia Meydanını yeniden düzenliyor. Başlayan yeni proje sayesinde meydanın yalıtımı yapılarak yeşil alana ağırlık verilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin en önemli noktasındaki 17 bin metrekarelik Rabia Meydanında olası bir tehlikenin önüne geçebilmek için çalışma başlattı. Yapımı sırasında yalıtımı yapılmayan meydanda gerek kışın yağmur sularından gerekse yazın sulama esnasında biriken suların alt kattaki otopark bölümüne sızmasından dolayı harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, projeyi hazırlayarak meydandaki çalışmalarına hız verdi.

İlk etapta zemin söküm çalışmaları başlatılan meydanın sil baştan yalıtımı yapılacak ve meydan yeşil ağırlıklı alanlarıyla tekrardan vatandaşların hizmetine sunulacak.

Teknik ve yapım hatasından dolayı bu zorunluluk oluşturan çalışmayı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Başkan Çiftçi, "Amacımız, Rabia Meydanımızı hak ettiği konuma kavuşturmaktır" dedi.

Bilime ve fen işlerine uygun çalışma

İncelemeleri sırasında bir değerlendirme yapan Bakan Çiftçi, "Meydandaki çalışmalarımız, genel sekreter yardımcımız, meclis üyesi arkadaşlarımız ve KUDEM şube müdürlüğü teknik ekibimiz ile birlikte yeni başlattığımız bir proje. Rabia Meydanının sökülüp yalıtımının yapılması ve yeniden güzel bir meydan olarak dizayn edilmesini amaçlıyoruz. Bu proje zorunluluktan dolayı yapılan bir projedir. Meydan ile ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumdan bu yana her zaman şikayet geliyordu. Kışın da baktık yazın da baktık meydanın yalıtımı yapılmadığı için meydanda biriken tüm sular tamamıyla alt kata geçiyordu. Tüm bunlar dolayısıyla bu bir çürümeye ve statik olarak bir tehlike oluşturmaya neden oluyordu. Bu zorunluluktan dolayı çalışma yapılmıştır. Geleceğe sorun bırakmamak adına ve bin 100 kapasiteli otoparkın faaliyete girebilmesi için bu projeyi başlattık. Zeminde söküme başladık. Sökümde itinalı bir şekilde malzemelerin tamamını tekrardan değerlendireceğiz. Bilime ve Fen işlerine uygun bir şekilde 17 bin metrekarelik alanın Rabia Meydanının yalıtımını yapacak ve daha yeşil olarak Şanlıurfalı hemşehrilerimin hizmetine sunacağız. Teknik ekip hassasiyetle bu işin üzerinde. 180 gün içerisinde bu projeyi tamamlayacağız. Bir projeyi yapmaktansa o projeyi geleceğe taşımak daha önemlidir. Tüm bunlar Şanlıurfa'nın milli servetidir. Dolayısıyla korumak, kollamak ve çürümesini engellemek en önemli görevlerden birisidir" diye konuştu.

(Şİ-OE-Y)



20.08.2017 17:17:02 TSI

NNNN

