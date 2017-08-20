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Ayvalık Kaymakamı Nazlı, Atakum'a tayin oldu

20 Ağustos 2017 Pazar, 17:23
Ayvalık Kaymakamı Nazlı, Atakum'a tayin oldu
Ayvalık Kaymakamı Nazlı, Atakum'a tayin oldu

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - İçişleri Bakanlığı "Mülki İdare Amirleri Yaz Kararnamesi" ile 300 Mülki İdare Amirinin görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Kararname kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin sevilen Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Samsun'un Atakum ilçesine tayin oldu.
Samsun'un Atakum ilçesine atanan Kaymakam Nazlı'nın yerine Çanakkale'nin Biga ilçesi Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan atandı.
Ayvalık Kaymakamlığına atanan Görgülüarslan'ın, daha önce Kastamonu'nun İnebolu ilçesi, Kula, Kiraz, Kale, Saraykent, Uzundere, Akçakale, Ulaş Kaymakamlıkları ile Ağrı'da Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu öğrenildi.
(SS-MA-MK-Y)

20.08.2017 17:26:32 TSI
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