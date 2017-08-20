ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali

20 Ağustos 2017 Pazar, 17:27
Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali
Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali
- Özel Sani Konukoğlu Hastanesi festival alanında stant açtı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 10'uncu Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali'nde stant açtı.
Şefler ve Gurmelerle Antepfıstığı Hasat Şenliği ve Paneli ile başlayan festival, Fıstık Park'ta birbirinden farklı etkinliklerle gerçekleşti. Birçok kurum ve kuruluşun stant açtığı festival alanında Özel Sani Konukoğlu Hastanesi standında kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.
Hafta sonu Fıstık Park'ta gerçekleşen festival süresince ücretsiz olarak kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılan stant, yoğun ilgi gördü.

20.08.2017 17:29:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nurdağı'na yeni Cami inşaatı
YEREL

NURDAĞI'NA YENİ CAMİ İNŞAATI
Bakan Gül, Mavikent 5. etap konutlarının temelini attı
YEREL

BAKAN GÜL, MAVİKENT 5. ETAP KONUTLARININ TEMELİNİ ATTI
Büyükşehir'in dağıttığı biber fidelerinin hasadı başladı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'İN DAĞITTIĞI BİBER FİDELERİNİN HASADI BAŞLADI
MHP İl Başkanı Taşdoğan, okuduğu kitabı anlattı
YEREL

MHP İL BAŞKANI TAŞDOĞAN, OKUDUĞU KİTABI ANLATTI
Şamil Tayyar, kültür merkezinin erken bitirilmesi sözünü aldı
YEREL

ŞAMİL TAYYAR, KÜLTÜR MERKEZİNİN ERKEN BİTİRİLMESİ SÖZÜNÜ ALDI
Gaziantep'teki terör saldırılarının yıl dönümünde MHP'den kınama
YEREL

GAZİANTEP'TEKİ TERÖR SALDIRILARININ YIL DÖNÜMÜNDE MHP'DEN KINAMA
Araban'da çaya zam
YEREL

ARABAN'DA ÇAYA ZAM
Kaymakam Düzgün'ün takımı, muhtarları ezdi geçti
YEREL

KAYMAKAM DÜZGÜN'ÜN TAKIMI, MUHTARLARI EZDİ GEÇTİ
Güneydoğu hububat ve bakliyat ihracatında söz sahibi
YEREL

GÜNEYDOĞU HUBUBAT VE BAKLİYAT İHRACATINDA SÖZ SAHİBİ