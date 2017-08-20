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Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali

- Özel Sani Konukoğlu Hastanesi festival alanında stant açtı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesi 10'uncu Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali'nde stant açtı.

Şefler ve Gurmelerle Antepfıstığı Hasat Şenliği ve Paneli ile başlayan festival, Fıstık Park'ta birbirinden farklı etkinliklerle gerçekleşti. Birçok kurum ve kuruluşun stant açtığı festival alanında Özel Sani Konukoğlu Hastanesi standında kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.

Hafta sonu Fıstık Park'ta gerçekleşen festival süresince ücretsiz olarak kan şekeri ve tansiyon ölçümü yapılan stant, yoğun ilgi gördü.



20.08.2017 17:29:28 TSI

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