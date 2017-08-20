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Vali Elban, Geri Gönderme Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu



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AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Süleyman Elban, Geri Gönderme Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Elban, Vali Yardımcısı Ejder Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve Göç İdaresi Müdürü Osman Çırak ile birlikte yapımına devam edilen Geri Gönderme Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı. Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Geri Gönderme Merkezi'nin 400 kişi kapasiteli olacağını belirten Vali Elban, inşaatın mevsim şartlarının el vermesi halinde bu yıl biteceğini kaydetti.

Vali Elban, "3 blok halinde ve 3'er katlı olarak yapılan Geri Gönderme Merkezi bayanlara, erkeklere ve ailelere hizmet verecek şekilde yapılmaktadır. Sosyal donatıları ile birlikte güzel bir alan olacak. Bina tamamlandığında ülkemizin ve ilimizin düzensiz göçle mücadelesinde önemli bir fayda sağlayacaktır" diye konuştu.

(RÇ-AA-Y)



20.08.2017 17:53:03 TSI

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