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Vali Ahmet H. Nayir: Milli birlik ve beraberliğimizde önemli bir kazanım elde ettik



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet H. Nayir, festivalde emeği geçenlere ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kütahya 3. Uluslararası Geleneksel Germiyan Türk Oyunları Festivali ile, gönül coğrafyasındaki ülkelerle milli birlik ve beraberlik noktasında önemli bir kazanç elde edildiğini belirten Vali Ahmet H. Nayir, Kütahya'nın geleneksel spor dallarının yaygınlaşmasında üzerine düşeni büyük özveriyle yerine getireceğini söyledi.

Vali Nayir, "Spor sağlıktır, spor arkadaşlıktır, spor dostluktur, spor yardımlaşmadır, özgüvendir, hayatımıza renk katan çok önemli hususlardan biridir. Eğer bu spor aynı zamanda bizim bin yıllık tarihimizden, kültürümüzden süzülüp gelen ögeleri de beraberinde getiriyorsa bizler için ayrı bir önem kazanıyor demektir. Bu sene 3.'sünü düzenlediğimiz festivalde, bu yönleriyle bakıldığında değişik spor dallarının ve ülkemizin farklı illerinden, farklı ülkelerinden gelen gönül coğrafyamızın erleriyle bizler milli birlik ve beraberliğimizde önemli bir kazanım elde ettiğimize inanıyoruz. Kütahya'mıza yakışan da budur. Tarihiyle ve kültürüyle övünen bir ilin bu konuda da üzerine düşen vazifeler olduğunun farkında olarak, başta belediyemiz ve kulübümüzün yetkilileri büyük bir özveri göstererek, burada bu faaliyeti büyük bir fedakarlıkla yerine getirmeye çalışıyorlar. Bu sene ki farklılığımız Dünya ETNO Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da aramızda bulunarak, bu çalışmamıza vermiş oldukları üst bir destek bizleri daha da şevklendirdi, geleceğe ait planlarımızı daha da gözden geçirmemizi sağlayacak bir ortama doğru götürdü. Bu çalışmalar ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için inanıyorum ki güzel şeylere vesile olacak. Bu çalışmalarla bizler gönül coğrafyamızda eski varlığımızı tekrar hatırlayarak, eski gücümüzü tekrar ortaya koyarak bize düşenin en iyisini yapma gayretinde olacağız" diye konuştu. (EFE)



20.08.2017 18:03:43 TSI

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