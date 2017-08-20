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Canları zor kurtardılar



(Fotoğraflı)



Mahmut Kılınç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştıktan sonra alev aldı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi canlarını zor kurtardı.

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Kızılören mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında iki aracın kafa kafaya çarpıştığı öğrenildi. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralanırken, araçlar çarpışma sonrasında alev aldı. Yaralılara ilk olarak olay yerine gelen polis, jandarma ve vatandaşlar yardım etti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.

(AÖ-Y)



20.08.2017 19:23:52 TSI

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