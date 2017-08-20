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Didim'de 1'i çocuk 2 kişi boğularak can verdi

20 Ağustos 2017 Pazar, 20:20
Didim'de 1'i çocuk 2 kişi boğularak can verdi

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulan birisi çocuk iki kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; ailesiyle birlikte Nazilli'den Didim'deki akrabalarının yanına gelen Keser ailesi su parkına eğlenmeye gitti. Su parkında havuza giren 6 yaşındaki B. K. adlı çocuğu havuzda hareketsiz görenler müdahale etti. Çevredekiler tarafından havuzdan çıkarılan çocuğun boğulduğu belirlenirken olay yerine 112 Acil servis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen çocuğun yaşamını yitirdiği öğrenilirken, Çocuğun cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Diğer olay ise Mavişehir Mahallesi önündeki plajda meydana geldi. Tatil içinde Didim'de bulunan (63) yaşındaki Hüseyin Mocuk adlı şahıs serinlemek için girdiği denizde bir anda hareketsiz gören vatandaşlar Mocuk'un müdahale edip kıyıya çıkardı. Bölgeye 112 Acil servis ekipleri ve Polis çağrıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Mocuk'un yaşamını kaybettiği belirlendi. Mocuk'un da cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Didim Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından iki şahsın cenazesi Otopsi için İzmir Adli tıp morguna kaldırıldı.
(MB-Y)

20.08.2017 20:22:36 TSI
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