Öğrencilere Kıyıköy ve Dupnisa Mağarası gezisi
(Fotoğraflı)
Halil Dağ
KIRKLARELİ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki öğrencilere, "Yakın çevremizi tanıyalım" adı altında Kırklareli sınırları içerisinde bulunan Kıyıköy ve Dupnisa Mağarasına kültür gezisi düzenlendi.
Kıyıköy'de deniz kenarında güzel havanın tadını çıkaran Belediye Akademisi YGS Semineri öğrencileri, ardından doğal güzelliklere sahip Yıldız Dağları bölgesinde Trakya'nın tek karstik mağarası olma özelliğine sahip Dupnisa Mağarası'nı ziyaret ederek bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.
Kıyıköy ve Dupnisa'ya düzenlenen kültür gezisinden çok memnun kalan öğrenciler yetkililere teşekkür ettiler.
(HLD-SO-Y)
21.08.2017 08:08:39 TSI
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